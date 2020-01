Mert Cetin al Verona è una possibilità concreta.

In queste ultime ore l’Hellas e la Roma hanno parlato dell’ipotesi di un trasferimento in prestito del difensore in gialloblù.

Il ds romanista Gianluca Petrachi è d’accordo con l’idea, Cetin ha bisogno di giocare con maggior frequenza e il Verona sarebbe una soluzione convincente per il diretto interessato e per entrambi i club.