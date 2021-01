Marius Elvius Kolind-Jørgensen oggi sosterrà le visite mediche col Verona. Danese nato il 1 giugno 2002 in forza al Koge, club di NordicBet Liga (serie B danese), Elvius, nazionale Under 18, è un esterno destro capace di svariare su tutto il fronte d’attacco. Già in pianta stabile coi professionisti (15 presenze, 3 gol e 1 assist in questa stagione) è considerato una promessa in Danimarca.

Elvius arriverà all’Hellas in prestito con diritto di riscatto.