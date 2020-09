Ebrima Colley al Verona, affare fatto. L’ala sinistra classe 2000 dell’Atalanta passa all’Hellas in prestito oneroso con diritto di riscatto, scrive la Gazzetta dello Sport.

Cinque presenze lo scorso anno in prima squadra e sette nella nazionale gambiana, Juric avrà dunque a disposizione un altro giovane da plasmare per il suo Verona. Oggi è attesa l’ufficialità del suo passaggio in gialloblù.