D’Amico: “Verona, bene giocare d’anticipo con le cessioni”

Andrea D’Amico, procuratore di grande esperienza, è stato intervistato dal “Corriere di Verona”.

Alla domanda sulle operazioni in uscita dell’Hellas, con le cessioni a gennaio di Amir Rrahmani al Napoli e di Sofyan Amrabat alla Fiorentina per un totale di 35 milioni di euro, D’Amico risponde: «Giocare d’anticipo è stato importante. Quando entri in una crisi mondiale come questa si azzera un po’ tutto e le società devono concentrarsi sul reggersi in piedi. In casi come Rrahmani e Amrabat, poi, se riparte il campionato dovrà scattare lo spostamento della scadenza dei contratti, a luglio sarebbero giocatori di Napoli e Fiorentina»