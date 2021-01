Danzi, c’è l’Ascoli

Andrea Danzi (2 presenze questa stagione) è molto vicino dal lasciare il Verona.

Il centrocampista classe 1999, cresciuto nel vivaio gialloblù, ha suscitato l’interesse dell’Ascoli

Il club bianconero, impegnato in Serie B, è pronto ad acquistarlo in prestito, come confermato da Sky.

A inizio stagione, Danzi è rimasto fermo a causa di un infortunio al bicipite femorale ed ora è in cerca di minutaggio. Il club marchigiano può rappresentare un’ottima occasione per poter giocare con regolarità.

A.M.