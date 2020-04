“Credo che sia già pronto per una grande come l’Inter. Parliamo di un bravo ragazzo con un enorme fisicità. Oltre a tutto questo è anche in grado di giocare ovunque. Con Juric è cresciuto molto, diventando uno dei migliori difensori della Serie A”.

Così Gianni De Biasi, ex ct dell’Albania e allenatore, in Italia, in passato, di Torino, Udinese, Brescia e Modena, intervistato da “Tuttosport”, ha parlato di Marash Kumbulla.