Difesa Verona, nuovo tentativo per Ceccherini

Il Verona torna alla carica per Federico Ceccherini.

L’Hellas cerca rinforzi in difesa e il giocatore della Fiorentina da tempo è un obiettivo per la società gialloblù.

Il suo trasferimento è stato per ora bloccato dalla necessità di Beppe Iachini di avere a disposizione un’altra pedina per il reparto arretrato.

In queste ore la Fiorentina ha chiuso per Martinez Quarta, in arrivo dal River Plate.

Ceccherini dovrebbe essere quindi lasciato partire dai viola e l’Hellas si prepara all’intesa. Operazione possibile, comunque tutta da definire in queste ore.