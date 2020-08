Difesa Verona, obiettivo Magnani

L’aveva già cercato l’estate scorsa, ora il Verona torna a seguire Giangiacomo Magnani.

Servono rinforzi in difesa, dopo la partenza di Amir Rrahmani e quella, probabile, di Marash Kumbulla. Magnani, dopo una prima parte della stagione al Brescia, è rientrato al Sassuolo, club titolare del suo cartellino, disputando 8 partite con un gol all’attivo.

Come riporta Sky, Magnani è un obiettivo per l’Hellas, che nel reparto arretrato ha già inserito Mert Cetin, prelevato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Roma.