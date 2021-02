Dimarco-Verona, affare da 10 milioni di euro

Nessun controriscatto a favore dell'Inter, il giocatore può diventare per intero dell'Hellas

Lo riporta "La Gazzetta dello Sport", in un articolo firmato da Carlo Laudisa.

Il terzino sinistro è in prestito all'Hellas dall'Inter, che non ha alcun diritto di controriscatto. Versando quanto stabilito, dunque, Dimarco sarà a tutti gli effetti e per intero un giocatore gialloblù.