Empereur saluta il Verona: contratto risolto

Il difensore lascia l'Hellas dopo essere rientrato dal prestito al Palmeiras

Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alan Empereur, 27enne difensore mancino brasiliano che lascia il Club di via Olanda, con il quale - fra Serie A, B e Coppa Italia - ha collezionato complessivamente 41 presenze (con 2 reti e altrettanti assist-gol) in poco più di due stagioni (agosto 2018 - novembre 2020) in maglia gialloblù.