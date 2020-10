Ex Verona, Borini senza contratto. Aspetta la Premier League

Fabio Borini è svincolato.

Nessun nuovo contratto per l’ex attaccante dell’Hellas, che in questo periodo ha rifiutato varie destinazioni, sia in Serie A che all’estero, tra gli USA e l’Arabia Saudita.

Borini attende una chiamata dalla Premier League, campionato in cui già si è messo in evidenza con il Chelsea, lo Swansea, il Liverpool e il Sunderland.

In agosto, la punta aveva declinato la proposta che gli aveva formulato il Verona: un triennale da circa 900mila euro netti a stagione.