Emil Hallfredsson riparte dal Padova.

Il centrocampista islandese, al Verona dal 2010 al 2016, sta per firmare con il club biancorosso, impegnato in Serie C.

Hallfredsson si allena da tempo con la squadra. A Padova il ds è Sean Sogliano, all’Hellas dal 2012 al 2015. L’accordo tra le parti è definito, nelle prossime ore l’ufficialità dell’intesa.