Ex Verona, Pecchia nel mirino del Palermo

La dirigenza del Palermo sta pensando ad un nuovo nome per guidare la squadra in Serie C, un nome dal noto passato scaligero: Fabio Pecchia.

Il fresco vincitore della Coppa Italia di Serie C, riporta Sky, si giocherebbe in questo momento la panchina con Caserta, attuale tecnico della Juve Stabia, il quale però, nella giornata di ieri ha smentito contatti con altre società.

Pecchia sarà impegnato nei prossimi giorni nei playoff di Serie C con la Juventus U23, che nella prossima stagione sarà guidata da Andrea Pirlo, poi, sarà tempo di pensare al futuro.