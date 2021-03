Faraoni, l’agente: “Lui e Juric al Napoli? Non è corretto parlarne ora”

Giuffredi: "Il tecnico principale indiziato per la panchina azzurra, ma questo non è il momento di parlarne"

"Io credo che Juric sia il principale indiziato per la panchina del Napoli. Faraoni? Lui è un fedelissimo e una delle migliori armi di Juric, inoltre normalmente quando un allenatore arriva in un posto si porta dietro due o tre calciatori, ma parlare di loro al Napoli in questo momento non è corretto".