Faraoni, l’agente: “Resta al Verona”

Giuffredi: "Sta bene dove sta". Niente Napoli per il giocatore gialloblù, all'Hellas dal 2019

Il club azzurro ha pronta un'offerta di 2 milioni più bonus e un contratto triennale per Faraoni che, però, allo stato delle cose non lascerà il Verona, con cui ha disputato 152 gare e segnato 19 gol a partire da quando, nel gennaio 2019, è arrivato in gialloblù.