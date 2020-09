Continua la trattativa tra Verona e Genoa per lo scambio di prestiti in attacco, con Mariusz Stepinski in rossoblù e Andrea Favilli all’Hellas.

Operazione ancora da delineare nel dettaglio, i club ci stanno lavorando.

Si cerca di arrivare a un accordo in tempo per la prima di campionato. Oggi ci saranno nuovi contatti tra le parti.