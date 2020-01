Fiorentina all’assalto: pronta al rilancio per Amrabat

Si andrà in volata.

La Fiorentina non molla e rilancia per il cartellino di Sofyan Amrabat. Il Verona, peraltro, non ha nessuna intenzione di fare sconti.

Dai 15 milioni proposti dal club viola ai 20 che chiede l’Hellas, la differenza resta ampia. Ad ora, incolmabile.

Tra poche ore (alle 20) il mercato di gennaio terminerà. Tuttavia, la Fiorentina cerca di ottenere l’okay del Verona, dopo quello, già ricevuto, del centrocampista.

L’offerta viola può salire ancora. Soprattutto, è sei bonus che la partita rimane aperta. L’Hellas non arretra, Amrabat (per il cui riscatto dal Bruges saranno versati 3.5 milioni di euro) per adesso è gialloblù, senza scordarsi che l’intesa del Verona con il Napoli è stata raggiunta da oltre un mese, e che il centrocampista, per ora, valuta con tutt’altra considerazione la destinazione Firenze .

Si va in volata.

M.F.

@teofontana