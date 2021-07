Frabotta-Verona, è ufficiale

L'esterno arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Juventus

Nella stagione 2018/19 Gianluca Frabotta ha militato per la prima volta in Serie C , vestendo la maglia del Renate nel girone di andata e quella del Pordenone nel girone di ritorno, conquistando con i friulani la vittoria del campionato (e la relativa promozione in cadetteria), oltre alla Supercoppa di Serie C.

A partire dalla stagione successiva il terzino è stato prelevato dalla Juventus, in forza alla quale ha maturato ulteriore esperienza in Serie C, militando nella formazione Under 23, per poi debuttare da titolare in Serie A nell’ultimo match di campionato disputato fra i bianconeri e la Roma.