Gaich e Duda al Verona, è fatta

In queste ore i due giocatori svolgeranno le visite mediche, poi la firma con l'Hellas

In queste ore Ondrej Duda e Adolfo Gaich saranno a Verona.

Visite mediche e firma per i due giocatori, poi l'ufficialità dei trasferimenti.

Duda arriva all'Hellas in prestito dal Colonia con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 2.7 milioni. Gaich, invece, passa al Verona dal CSKA Mosca in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni.