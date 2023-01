Gunter alla Sampdoria, visite al via, poi la firma

In fase di chiusura il passaggio in blucerchiato del difensore

Koray Gunter sta svolgendo le visite mediche per poi completare il suo passaggio alla Sampdoria dall'Hellas.

Il difensore firmerà, ultimati i test, il contratto che lo legherà al club blucerchiato in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A.