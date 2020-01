L’Empoli si è mosso per ingaggiare Liam Henderson.

Presupposti favorevoli, per il trasferimento in toscana del centrocampista scozzese, poco impiegato in questo prima parte di stagione all’Hellas.

Per Henderson ci sono stati anche gli interessamenti di Cremonese e Ascoli.

Come riportato da Sky Sport, però, l’Empoli ha fatto dei passi avanti per chiudere la trattativa, che potrebbe essere definita già nelle prossime ore.