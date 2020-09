Ormai è definito il passaggio di Liam Henderson al Lecce.

Il Verona ha raggiunto l’accordo per la cessione del centrocampista scozzese al club giallorosso.

Henderson, da gennaio in prestito all’Empoli, è rientrato in gialloblù un mese fa per poi svolgere con il gruppo di Ivan Juric la preparazione in ritiro a Santa Cristina.

Or il trasferimento a Lecce, per cercare la promozione in Serie A.