Henry al Verona, Gibellini: “Bel colpo per l’Hellas”

L'ex gialloblù: "È forte nel gioco aereo, di testa è tra i migliori in A. Djuric lottatore, Piccoli okay"

A parlare dell'attaccante francese è, interpellato dal "Corriere di Verona, Mauro Gibellini, giocatore e poi per due volte direttore sportivo gialloblù.

Dice: "Henry rappresenta un bel colpo, è una punta che mi piace molto. Ritengo che sia, in Serie A, tra i migliori colpitori di testa. Se servito dalla linea di fondo è in grado di essere decisivo, perché ha tempi e tecnica ideali per il gioco aereo. L’ha dimostrato anche a Venezia, all’Hellas potrà continuare a incidere”.