Hien all’Hellas, ci siamo: oggi è a Verona

È il Djurgåden, club di appartenenza del giocatore, ad annunciarlo in un comunicato "Per il ds Bosse Andersson è stato un periodo intenso visto il grande interesse per Isak - riporta la società svedese -, ma ora un accordo potrebbe essere stretto. –Djurgården e Hellas Verona hanno un accordo per quanto riguarda Isak Hien, che ora ha ricevuto da noi il permesso di scendere in Italia giovedì (oggi, ndr)".