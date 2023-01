Hien dice no al Torino: vuole restare al Verona

L'offerta del Torino per Isak Hien trova il no del difensore del Verona.

Hien, infatti, come riporta Sky, non è interessato a parlare adesso di un trasferimento, che comunque si concretizzerebbe in estate (avendo già giocato con due squadre, Djurgåden ed Hellas, non potrebbe cambiare maglia di nuovo in questa stagione).