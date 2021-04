Ilic al Verona, possibile lo “sconto” del Manchester City

Il centrocampista serbo più vicino alla conferma in gialloblù

Trattativa avviata per il riscatto del cartellino di Ivan Ilic da parte del Verona.

Il regista è in prestito dal Manchester City ed è valutato 12 milioni di euro. L'Hellas ha deciso di puntare su di lui, sia per la prospettiva di crescita che ha che per le indicazioni favorevoli che ha dato nel corso di questa stagione.