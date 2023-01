Ilic all’Olympique Marsiglia, le cifre

Al Verona 16 milioni più tre di bonus. L'Hellas ne ha pagati 10 in totale al Manchester City, cui andranno 500mila euro per la rivendita

In chiusura la cessione di Ivan Ilic dal Verona all'Olympique Marsiglia, si definiscono le cifre dell'operazione.

Il cartellino del centrocampista sarà pagato dall'OM 16 milioni più tre di bonus. Una quota pari a circa 500mila euro andrà al Manchester City, che ha un diritto in percentuale sulla vendita.

L'Hellas ha rilevato dal club inglese Ilic per 7.5 milioni nell'estate del 2021. A questa somma si sono aggiunti 2.5 milioni di bonus maturati a favore del Manchester City, compresi quelli per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali in Qatar con la Serbia.