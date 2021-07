Ilic-Verona, via libera in vista

Accordo più vicino con il Manchester City per il ritorno all'Hellas del giocatore serbo

Si sta per sbloccare la trattativa tra il Verona e il Manchester City per Ivan Ilic.

L'accordo tra i due club si era allontanato nello scorse settimane ma di giorno in giorno si è riavvicinato.

C'è la volontà del giocatore a spingere per questa soluzione e il via libera appare in vista.