Nikola Kalinic è arrivato a Verona e sta svolgendo le visite mediche di routine prima di firmare il contratto che lo legherà all’Hellas per le prossime due stagioni.

L’attaccante è al centro Don Calabria, in via San Marco, per sottoporsi agli esami clinici richiesti.

Dopo i controlli raggiungerà la sede del club per siglare l’accordo con il Verona e diventare a tutti gli effetti un giocatore gialloblù.