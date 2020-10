Kalinic, il bomber giramondo che può far impazzire Verona

Un bomber giramondo, che ha seminato gol nella sua Croazia, in Inghilterra, in Ucraina, in Italia e in Spagna.

Ecco Nikola Kalinic, attaccante in arrivo all’Hellas, centravanti che Ivan Juric ha sempre voluto. Il tecnico di Spalato sarà accontentato, l’affare è in fase di chiusura.

Tante reti per Kalinic con le diverse maglie indossate, l’ultima quella della Roma, prima del rientro dal prestito in giallorosso all’Atletico Madrid.

Grandi ricordi sono quelli che Kalinic ha lasciato soprattutto alla Fiorentina, trascinatore dei viola dal 2015 al 2017. E con il Dnipro, con cui ha giocato per quattro stagioni, è arrivato, nel 2015, alla finale di Europa League, persa per 3-2 con il Siviglia. In quella gara, proprio lui siglò la rete dell’illusorio vantaggio degli ucraini.

Qui, tratte da YouTube, alcune immagini di Kalinic in azione.