Un volo dall’aeroporto di Villafranca ha portato Marash Kumbulla a Roma.

Atterraggio a Fiumicino, poi il trasferimento a Villa Stuart per le visite mediche. Con zaino e mascherina, Kumbulla è accompagnato dal padre Nikolin e dal suo agente,

Non ha rilasciato nessuna dichiarazioni, sebbene gli sia stato chiesto se sia pronto per giocare contro il Verona e i suoi ormai ex compagni di squadra, sabato al Bentegodi.

Qui il video dell’arrivo di Kumbulla.