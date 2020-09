Volata finale per il passaggio di Marash Kumbulla alla Roma.

Il difensore è vicinissimo al trasferimento in giallorosso. In queste ore, riferisce Sky, i suoi agenti incontreranno la dirigenza romanista per la definizione dell’ingaggio.

Con il Verona è stato raggiunto l’accordo: all’Hellas andranno 30 milioni di euro, con l’obbligo di riscatto al prestito iniziale che si attiverà alla fine della stagione.