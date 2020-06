Kumbulla-Inter, offerta super: 35 milioni per il Verona e un altro anno in gialloblù

L’Inter, dopo lo scatto della Juventus, ha rilanciato con forza per arrivare al cartellino di Marash Kumbulla.

Da Sky arriva l’ultima indicazione sull’offerta per il giocatore del Verona: 35 milioni di euro, tre in più rispetto a quelli che potrebbe mettere sul tavolo la Juve.

Un allungo deciso per il club nerazzurro, che torna a mettersi davanti a tutti nella corsa al difensore. Lo fa, inoltre, con un altro argomento molto solido: Kumbulla, dopo la firma, resterebbe in prestito per un altro anno all’Hellas, per cambiare maglia al termine della stagione 2020-2021.