Irrompe la Juventus per Marash Kumbulla.

Il club bianconero, riferisce “La Stampa”, ha fatto uno scatto decisivo per ingaggiare il giocatore del Verona. Un affare che toccherebbe i 32 milioni di euro e in cui potrebbe entrare anche qualche contropartita tecnica.

Kumbulla è cercato da diversi club, in Italia e all’estero, l’Inter si era guadagnata un vantaggio, ma la Juve è entrata in scena e ha staccato la pole position per il difensore.