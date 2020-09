Marash Kumbulla è sempre un obiettivo per l’Inter.

Con la Lazio che non ha ancora presentato al Verona una proposta soddisfacente, i nerazzurri preparano un nuovo assalto al giocatore gialloblù.

Kumbulla è scelta graditissima per Antonio Conte, come conferma “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola.

Una volta uscito Diego Godin, vicino al Cagliari, ripartirà la corsa nerazzurra al cartellino del talento dell’Hellas.