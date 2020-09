Kumbulla-Roma, i dettagli

Affare Kumbulla che va allo sprint, con la cessione del difensore alla Roma.

Marash è sempre più vicino ai giallorossi, che non sono riusciti ad ottenere il sì del Manchester United al ritorno di Chris Smalling.

Prestito subito, riscatto l’anno prossimo: questa la formula cui si lavora. Un riscatto obbligatorio, quello fissato, e che toccherebbe i 30 milioni di euro.

Il ballo delle cifre, tuttavia, non è ancora chiuso. Come evidenzia “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, “la Roma offre 25 milioni e vuole mettere nella trattativa anche Cetin, dato in prestito con diritto di riscatto per 7 milioni”.

Il Verona non ha intenzione di abbassare la richiesta che ha sempre fatto per il cartellino di Kumbulla: 30 milioni, appunto.

L’accordo è vicino ma resta da raggiungere. Il nuovo proprietario della Roma, Dan Friedkin, vuole arrivare all’okay in tempi brevi per piazzare il primo colpo dopo aver rilevato il club.