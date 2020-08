Dusan Vlahovic resta alla Fiorentina.

Niente prestito al Verona per l’attaccante serbo, primo obiettivo in avanti per l’Hellas.

Il club viola, infatti, ha deciso di non mandarlo a giocare altrove per questa stagione. Gli prolungherà il contratto e lo confermerà nella rosa a disposizione di Beppe Iachini. A riportarlo è “La Gazzetta dello Sport”.

No al Verona, dunque, e no anche al Lipsia, che era pronto a ingaggiare Vlahovic a titolo definitivo.