La Lazio ci riprova: Berisha al Verona per scattare su Kumbulla

Nelle scorse settimane l’idea aveva già preso corpo, adesso torna ad emergere.

La Lazio cerca una nuova destinazione per Valon Berisha, centrocampista kosovaro che, ingaggiato per 7.5 milioni di euro dal Salisburgo, in biancoceleste non è riuscito a rendere secondo le attese.

Il club, tuttavia, crede nelle sue potenzialità e intende girarlo in prestito a gennaio per permettergli di valorizzarsi. Come riferisce “Il Corriere dello Sport”, per Berisha c’è sia l’ipotesi Spal che quella rappresentata dal Verona.

Da parte laziale c’è un forte interesse per Marash Kumbulla (ma anche per Sofyan Amrabat). Il trasferimento a titolo temporaneo di Berisha all’Hellas sarebbe utile anche per avvicinarsi al difensore gialloblù.