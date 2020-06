La Lazio si prende la pole, ma per Kumbulla Juve e Inter sono pronte al rilancio

Per Marash Kumbulla, talento del Verona, c’è una Lazio che si è presa la pole position.

L’incontro tra le rispettive dirigenze, ieri a Roma, a Villa San Sebastiano, residenza del patron biancoceleste, Claudio Lotito, ha segnato uno scatto di grande peso.

Lotito vuole chiudere in breve tempo per l’ingaggio del difensore dell’Hellas, ma la partita non è ancora chiusa. Juventus e Inter preparano il rilancio.

L’asta è sempre aperta, con una favorita (la Lazio) e due inseguitrice che sono pronte a piazzare il sorpasso.