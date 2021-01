Lammers, l’Atalanta aspetta, il Verona c’è

L’obiettivo è chiaro: Sam Lammers piace al Verona.

L’attaccante olandese non ha giocato quanto avrebbe voluto all’Atalanta e ha chiesto di poter trovare maggior spazio in un altro club.

L’Atalanta ha grande fiducia in Lammers e lo girerà in prestito, ma è da vedere quando lo farà. La società nerazzurra, infatti, aspetterà i prossimi impegni in campionato e Coppa Italia per valutare la partenza in prestito di Lammers.

L’Hellas è attento e punta sul giocatore, cercato anche da Bologna, Sampdoria e Genoa.