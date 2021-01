Lasagna, prima l’Inter con l’Udinese, poi il via libera. L’Hellas aspetta

Dopo la gara con i nerazzurri la punta lascerà il club friulano. Il Verona è pronto a chiudere l'operazione

L'Udinese è in trattativa con il Napoli per sostituire Lasagna con Fernado Llorente ma guarda anche verso il profilo di Davide Diaw, protagonista di una grande stagione in Serie B con la maglia del Pordenone.