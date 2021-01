Lasagna-Verona, gli aggiornamenti: l’Udinese vuole di più

La società bianconera chiede 10 milioni di euro per cedere la punta

L'Udinese alza la richiesta per Kevin Lasagna.

Sale a 10 milioni di euro la domanda del club friulano al Verona per l'attaccante. Uno scatto dovuto all'asta aperta per arrivare a Patrick Cutrone, obiettivo dei bianconeri, che cercano di ottenere di più dalla cessione della punta.

La situazione, spiega Carlo Laudisa sull'edizione online de "La Gazzetta dello Sport", vede l'Udinese disposta a far partire Lasagna in prestito biennale a 1.5 milioni a stagione, con successivo riscatto a 7 milioni.

In totale, quindi, l'Hellas andrebbe a pagare 10 milioni di euro per il giocatore.

L'affare resta vicinissimo all'okay, ma non è ancora chiuso. Lasagna aspetta solamente il via libera per raggiungere Verona e, dopo le visite mediche, firmare fino al 30 giugno 205 con l'Hellas.