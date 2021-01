Il Verona insiste per Kevin Lasagna, notizia che vi abbiamo riportato venerdì scorso. L’Hellas sta tentando l’affondo con l’Udinese sulla base di un prestito con riscatto fissato a 9,5 milioni di euro più uno di bonus in caso di raggiungimento dell’Europa League.

Le difficoltà, però, non mancano, in primis con la forte concorrenza del Benevento che preme per l’attaccante. Sviluppi possibili nella giornata di domani.