Luca Marrone oggi si è aggregato al gruppo del Verona a Santa Cristina.

Primo allenamento in Val Gardena per il giocatore rientrato dal prestito al Crotone. Con la squadra calabrese, Marrone ha raggiunto la promozione in Serie A, disputando anche dal punto di vista personale un buonissimo campionato.

Ora resta da verificare quale potrà essere la sua destinazione. Al momento, è molto difficile che Marrone rimanga all’Hellas.