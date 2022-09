Mercato, alle 20 la chiusura. Il punto sul Verona

Ultime ore prima dello stop alle operazioni della sessione estiva. Il Verona si muoverà sia in entrata che in uscita.

In arrivo Simone Verdi dal Torino, presto sarà ufficiale l'ingaggio di Ajdin Hrustic. L'Hellas spinge anche per il ritorno dalla Sampdoria di Fabio Depaoli. Con i blucerchiati è al vaglio anche la possibilità che il Verona prenda Valerio Verre.

La rosa va sfoltita. Mateusz Praszelik e Milan Djuric restano in bilico. Per Filippo Terracciano c'era l'ipotesi di un trasferimento in prestito ma le buonissime prove offerte dal giocatore lo portano verso la permanenza all'Hellas.