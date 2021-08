Mercato, arriva Bosilj

Ufficiale l'arrivo dell'attaccante sloveno, giocherà con la Primavera

Nato a Maribor l’1 febbraio 2002, l’attaccante sloveno ha militato nelle ultime tre stagioni nel massimo campionato sloveno, totalizzando – in forza all’ Aluminij Kidricevo – 61 presenze con 8 reti e 2 assist-gol .

Con le selezioni giovanili della Slovenia, Bosilj ha collezionato 4 presenze con l'Under 17, 2 presenze con l’Under 18 e una presenza con l’Under 21.