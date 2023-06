Un milione di euro al Borussia Dortmund, contratto quadriennale per l'attaccante

Riporta Sky che l'Hellas rileverà il cartellino dell'attaccante olandese dal Borussia Dortmund per un milione di euro.

Braaf è pronto a firmare un contratto quadriennale, dopo essere stato al Verona in prestito da gennaio.

In totale, per lui, 6 presenze in gialloblù.