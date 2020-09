Juan Brunetta vuole giocare in Serie A.

L’argentino ha intenzione di volare in Italia e scendere in campo in un grande torneo. Il Verona è una destinazione che gli piace molto.

L’idea prende corpo, per l’Hellas l’ingaggio di Brunetta aggiungerebbe estro in attacco. Resta da sviluppare la trattativa con il Godoy Cruz, club titolare del cartellino del giocatore.