Mercato, Calvano va alla Triestina

Simone Calvano va alla Triestina.

Come riporta il sito www.alfredopedulla.com, il centrocampista si trasferirà dal Verona a titolo definitivo.

Calvano è rientrato all’Hellas dopo il prestito alla Juve Stabia. Ora la cessione, che sarà ufficializzata nelle prossime ore. Il giocatore lascia il Verona cui era legato dal 2012, pur essendo in forza alla squadra soltanto per pochi mesi, in particolare nella stagione di Serie A 2017-2018, in cui fu, tra l’altro, uno dei pochi a salvarsi in un’annata terminata con una desolante retrocessione in B.