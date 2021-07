Mercato, Di Carmine, offerta Reggina: pronto un triennale

L'attaccante valuta se accettare il trasferimento in Serie B. La presenza di Aglietti spinge per il sì

Richiesta dalla Reggina per Samuel Di Carmine.

L'attaccante, che per adesso non rientra nei piani tecnici del Verona.

Per lui ci sono stati gli interessamenti dell'Empoli e della Salernitana, ma è stata proprio la Reggina a farsi avanti in maniera più determinata, come riporta il sito www.alfredopedulla.com.